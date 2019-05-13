أمير الرياض يطلع على مشروع رمضان أمان 2019

2019-05-13

متابعات الخليج 365 - واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بمكتب سموه بقصر الحكم اليوم، رئيس مجلس إدارة مؤسسة وقف شباب خير أمة المهندس عثمان بن هاشم.

واطلع سموه على تقرير مشروع “رمضان أمان 2018″، وخطة تنفيذ المشروع لهذا العام 2019م، حيث ينفذ المشروع للسنة الثالثة على التوالي من قبل مؤسسة وقف شباب خير أمة

للأعمال التطوعية بالشراكة مع الإدارة العامة للمرور .

ويهدف مشروع “رمضان أمان” للتخفيف من السرعة والحد من الحوادث المرورية وتوعية سائقي المركبات للالتزام بقواعد السير للحفاظ على أرواح الصائمين عند قيادتهم لمركباتهم قبل موعد الإفطار وتشجيع الأفراد والمؤسسات على الخدمة المجتمعية والتطوعية لتعزيز ثقافة التطوع لدى شبابنا واستغلال وقتهم بالنفع والفائدة.

يذكر أن مشروع “رمضان أمان” يتواجد في الميادين والتقاطعات المرورية في 38 مدينة هذا العام داخل المملكة بمشاركة أكثر من 15000 متطوع ومتطوعة طيلة أيام الشهر الكريم، ويحمل المشروع شعار “معاً رمضان بلا حوادث”.