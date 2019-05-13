بالأسماء: إعتماد حركة نقل وتكليف القيادات المدرسية ووكلائها بالطائف

جدة - عمرو شويل الطائف - الخليج 365 -عبدالله العازمي :

اعتمد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي حركة تنقلات وترشيح القيادات المدرسية “بنين وبنات”، بجميع مراحلها المختلفة ولجميع مكاتب التعليم الداخلية والخارجية للعام الدراسي الجديد 1440 هـ، والبالغ عددهم ٣١٢ قائدًا وقائدة ووكيلًا ووكيلة منهم ٦١ قائد و ١١٧ قائدة و ٥٦ وكيلا و ٧٨ وكيلة.

وحث اللهيبي، المشمولين بالحركة، إلى مراجعة مكاتب التعليم التابعين لها لاستلام خطابات التكليف يوم الاثنين الموافق ١٩ / ١٢ / ١٤٤٠ ، ومباشرة أعمالهم في مدارسهم الجديدة في موعد أقصاه الخميس ٢١ / ١٢ / ١٤٤٠ وإنهاء جميع أعمالهم، وتسليم ما لديهم من عُهَد.

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ووجه اللهيبي شكره وتقديره للمساعد للشؤون التعليمية فهاد الذويبي وللمساعدة للشؤون التعليمية بنات مها الزايدي ولرئيس ورئيسة قسم القيادة المدرسية بنين وبنات ولجميع أعضاء لجنة القيادات المدرسية بنين وبنات على جهودهم التي بذلوها في إعداد وتنظيم حركة نقل القيادات المدرسية متمنياً للجميع التوفيق.

وللاطلاع على الأسماء من خلال الرابط التالي:

https://drive.google.com/file/d/1ZyYWmkNg9O8Qq43mOq9wfuuJA5Ryxm5j/view?usp=sharing