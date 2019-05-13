خطوات التسجيل في حساب المواطن 1440 برقم الهوية وكيفية معرفة قيمة الدعم وموعد الصرف

خطوات التسجيل في حساب المواطن 1440 مع اقتراب صدور دفعة مايو عام 2019 ظهر برنامج يسمى” حساب المواطن” وهو من أحد البرامج التي تهدف إلى تحسين الحياة المعيشية للمواطن السعودي، مع تقليل تحمله للأعباء، حيث أن المملكة العربية السعودية تسعى جاهدة إلى القيام بنهضة اقتصادية كبيرة، لذلك قامت بإطلاق برنامج حساب المواطن وفيما يلي نتعرف على تفاصيل هذا البرنامج.

برنامج حساب المواطن 1440

هو الموقع الذي يقدم دعم للمواطن محدود الدخل وتقديم الكثير من الخدمات، لذلك لجأ الكثير من المواطنين إلى هذا البرنامج مؤخراً والبحث عن رابط حساب المواطن لكي يتمكنوا من التسجيل به من خلال اتباع بعض الخطوات السهلة كالتالي:

خطوات التسجيل في حساب المواطن.

قم بالدخول للموقع حساب المواطن الرسمي—من هنا.

ثم القيام بإدخال البيانات المطلوب تسجيلها منها الهوية والاسم بالكامل ورقم الهاتف.

يجب إدخال البيانات بدقة، ثم الضغط على سجل الدخول وكلمة المرور.

سوف يتطلب بعض البيانات الأخرى المتعلقة بالحالة المادية للفرد.

قد يطلب منك الحساب بعض من صور المستندات التي تثبت صحة البيانات المسجلة بالفعل.

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كيفية معرفة قيمة دعم حساب المواطن

أصبح بالإمكان معرفة قيمة الدعم المستحق عبر حساب المواطن عبر اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع برنامج حساب المواطن من خلال الضغط هنا.

اختيار أيقونة الحاسبة التقديرية.

يجب كتابة عدد أفراد الاسرة الذين يتجاوز عمرهم 18 سنة وما فوق.

يجب تسجيل ادخال الدخل الإجمالي للأسرة.

في هذا الوقت سيظهر القيمة التقديرية المستحقة.

موعد صرف حساب المواطن.

تم الإعلان من موعد صرف حساب المواطن يوم 10-5-2019، الموافق اليوم الخامس من شهر رمضان.

الشروط الأهلية لاستحقاق دعم حساب المواطن

يجب توافر عدة شروط للاستفادة من الاستحقاق وهي:

يجب أن يكون حامل الجنسية السعودية، مع استثناء أن يكون الأبناء أو الزوجة لا يحملون الجنسية السعودية.

يجب أن يكون من حاملي بطاقات التنقل.

المستفيد من هذا النظام يجب أن يكون مقيم بشكل دائم داخل المملكة العربية السعودية، بمعنى ألا يقيم خارج السعودية لأكثر من 90 يوم على مدار السنة.

عدم تسجيل المستفيد بأي قضايا السجن.

يجب توافر بيانات صحيحة عن المواطن المسجل بهذا الحساب.

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