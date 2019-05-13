، تحذير أمريكي شديد اللهجة إلى الصين ،

محمد بن مسعود - الدمام - "ترامب" قال: لا يوجد ما يبرر زيادة الرسوم الجمركية

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، الصين من الرد على زيادة الرسوم الجمركية، التي فرضها على سلع صينية الأسبوع الماضي.

وقال "ترامب" على "تويتر" وفقاً لما أرودته "رويترز": "لا يوجد ما يبرر أن يدفع المستهلكون الأمريكيون مقابل الرسوم، التي تدخل حيز التنفيذ على الصين اليوم... على الصين ألا ترد. لن يزداد الوضع إلا سوءاً!".

وأضاف: "قلت بصراحة للرئيس شي ولجميع أصدقائي الكثيرين في الصين إن الصين ستتضرر بشدة إذا لم تبرم اتفاقاً؛ لأن الشركات ستضطر لمغادرة الصين إلى دول أخرى، سيكون الشراء في الصين باهظ التكلفة للغاية، وصلتم إلى اتفاق رائع، شبه مكتمل، وتراجعتم!".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه من الممكن تفادي الرسوم إذا نقل المصنعون الإنتاج من الصين إلى دول أخرى.