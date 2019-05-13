محمد بن مسعود - الدمام - بعد حملة تفتيشية نفذتها للتأكد من التزامها بكتابة التواريخ على منتجاتها غرّمت الهيئة العامة للغذاء والدواء مصانع ألبان؛ لمخالفتها بيانات المنتج وتواريخ الصلاحية.

وقالت الهيئة عبر حسابها في "تويتر": تغريم مصانع ألبان لمخالفتها بيانات المنتج وتواريخ الصلاحية، بعد حملة تفتيشية نفذتها #الغذاء_والدواء على مصانع الألبان؛ للتأكد من التزامها بكتابة تواريخ الصلاحية الفعلية على منتجاتها. "الغذاء والدواء" تغرم مصانع ألبان خالفت بيانات المنتج وتواريخ الصلاحية صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-13 غرّمت الهيئة العامة للغذاء والدواء مصانع ألبان؛ لمخالفتها بيانات المنتج وتواريخ الصلاحية.

وقالت الهيئة عبر حسابها في "تويتر": تغريم مصانع ألبان لمخالفتها بيانات المنتج وتواريخ الصلاحية، بعد حملة تفتيشية نفذتها #الغذاء_والدواء على مصانع الألبان؛ للتأكد من التزامها بكتابة تواريخ الصلاحية الفعلية على منتجاتها. 13 مايو 2019 - 8 رمضان 1440 Advertisements 03:25 PM بعد حملة تفتيشية نفذتها للتأكد من التزامها بكتابة التواريخ على منتجاتها بعد حملة تفتيشية نفذتها للتأكد من التزامها بكتابة التواريخ على منتجاتها غرّمت الهيئة العامة للغذاء والدواء مصانع ألبان؛ لمخالفتها بيانات المنتج وتواريخ الصلاحية.

وقالت الهيئة عبر حسابها في "تويتر": تغريم مصانع ألبان لمخالفتها بيانات المنتج وتواريخ الصلاحية، بعد حملة تفتيشية نفذتها #الغذاء_والدواء على مصانع الألبان؛ للتأكد من التزامها بكتابة تواريخ الصلاحية الفعلية على منتجاتها. ، "الغذاء والدواء" تغرم مصانع ألبان خالفت بيانات المنتج وتواريخ الصلاحية ،

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