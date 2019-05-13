، "السلمي": عمل المرأة لتحصيل لقمة العيش صحيح بشرط ،

محمد بن مسعود - الدمام - شدد على عدم الاختلاط بالرجال أو الوقوع في محظور شرعي

أكد أستاذ الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور عبدالله بن ناصر السلمي، أن كل عمل تعمله المرأة لأجل تحصيل لقمة العيش لا بأس فيه وصحيح بشرط ألا تقع في محظور شرعي؛ من قبيل اختلاطها بالرجال أو التكسب بالحرام.

وقال "السلمي": كون المرأة تعمل حتى تعول ذريتها فأنا أبشرها بأنها على خير عظيم.

جاء ذلك في رده ضمن برنامج "يستفتونك" على تساؤل لامرأة أرملة تعول بناتها سألت عن حكم عملها في صالون لتصفيف وحلاقة شعر النساء، حيث أكد أن كونها تعمل في صالون تجميل للنساء ولا تقع في محظور شرعي من النمص أو إظهار العورات فالأصل في ذلك الجواز .

وأضاف: أنا انصح أختي أن تحتسب الأجر لأنها على خير عظيم، ولقد قال النبي ﷺ: "دينار ينفقه أحدكم في سبيل الله ودينار ينفقه على إخوانه ودينار ينفقه على أولاده أعظمها أجرًا الذي ينفقها على أولاده".

وأردف: الإنسان إذا بذل واشتغل وتكسب وأنفق على من يعول انه على خير عظيم ، وذلك أعظم ممن يتصدق بماله في سبيل الله أو على اخوانه.