محمد بن مسعود - الدمام - ‫ قوات الدعم السريع والشرطة استخدمتا الغاز نقلت "رويترز" عن شاهد عيان أن قوات الدعم السريع والشرطة استخدمتا الغاز المسيل للدموع لتفريق عشرات المتظاهرين في منطقة الخرطوم بحري وأزالت الحواجز التي أقاموها في شارع رئيسي بالعاصمة اليوم (الاثنين). وحذر المجلس العسكري الانتقالي الحاكم مرارًا من قطع الطرق. ولاتزال المفاوضات متعثرة بين المجلس والمعارضة بشأن تشكيل كيان مدني عسكري مشترك لإدارة شؤون البلاد. السودان.. تفريق مظاهرة قطعت شارعًا رئيسيًا في الخرطوم صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-13 نقلت "رويترز" عن شاهد عيان أن قوات الدعم السريع والشرطة استخدمتا الغاز المسيل للدموع لتفريق عشرات المتظاهرين في منطقة الخرطوم بحري وأزالت الحواجز التي أقاموها في شارع رئيسي بالعاصمة اليوم (الاثنين). وحذر المجلس العسكري الانتقالي الحاكم مرارًا من قطع الطرق. ولاتزال المفاوضات متعثرة بين المجلس والمعارضة بشأن تشكيل كيان مدني عسكري مشترك لإدارة شؤون البلاد. Advertisements 13 مايو 2019 - 8 رمضان 1440 03:26 PM ‫ قوات الدعم السريع والشرطة استخدمتا الغاز ‫ قوات الدعم السريع والشرطة استخدمتا الغاز نقلت "رويترز" عن شاهد عيان أن قوات الدعم السريع والشرطة استخدمتا الغاز المسيل للدموع لتفريق عشرات المتظاهرين في منطقة الخرطوم بحري وأزالت الحواجز التي أقاموها في شارع رئيسي بالعاصمة اليوم (الاثنين). وحذر المجلس العسكري الانتقالي الحاكم مرارًا من قطع الطرق. ولاتزال المفاوضات متعثرة بين المجلس والمعارضة بشأن تشكيل كيان مدني عسكري مشترك لإدارة شؤون البلاد. ، السودان.. تفريق مظاهرة قطعت شارعًا رئيسيًا في الخرطوم ،

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