محمد بن مسعود - الدمام - نفذتها بلدية شرق المحافظة وقررت إغلاقه والتحفظ على جميع الأدوات ضبطت بلدية شرق الطائف الفرعية معملاً مخالفاً لإعداد الكنافة والمعجنات الرمضانية بحي نخب، تديره عمالة وافدة، وقامت بإغلاقه بعد التأكد من أنه غير مرخص وغير ملتزم بتطبيق الاشتراطات الصحية.

وتحفظت البلدية على جميع الأدوات المستخدمة في عمليات إعداد المعجنات والحلوى الرمضانية.

وأوضحت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية أنه يجري حالياً تطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المعمل المخالف.

وأشارت إلى أن تنفيذ خطة الرقابة الموسمية حقق نتائج إيجابية وسريعة؛ نظراً للجهود الرقابية المكثفة من كل الإدارات الإشرافية والبلديات الفرعية ومكاتب الخدمات البلدية، ضمن البرنامج الرقابي الذي أطلقته وزارة الشؤون البلدية والقروية بمسمى "غذاؤكم أمانة".

وكشف مراقبو أمانة الطائف، أمس، عن أحد أكبر المعامل المخالفة لتجهيز رقاق السمبوسك بحي السلامة، وتوعدت بتطبيق أقصى العقوبات المنصوص عليها نظاماً.

"غذاؤكم أمانة".. جولة رقابية بالطائف تضبط معملاً مخالفًا لإعداد "الكنافة" فهد العتيبي الخليج 365 2019-05-13 ضبطت بلدية شرق الطائف الفرعية معملاً مخالفاً لإعداد الكنافة والمعجنات الرمضانية بحي نخب، تديره عمالة وافدة، وقامت بإغلاقه بعد التأكد من أنه غير مرخص وغير ملتزم بتطبيق الاشتراطات الصحية.

وتحفظت البلدية على جميع الأدوات المستخدمة في عمليات إعداد المعجنات والحلوى الرمضانية.

وأوضحت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية أنه يجري حالياً تطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المعمل المخالف.

وأشارت إلى أن تنفيذ خطة الرقابة الموسمية حقق نتائج إيجابية وسريعة؛ نظراً للجهود الرقابية المكثفة من كل الإدارات الإشرافية والبلديات الفرعية ومكاتب الخدمات البلدية، ضمن البرنامج الرقابي الذي أطلقته وزارة الشؤون البلدية والقروية بمسمى "غذاؤكم أمانة".

وكشف مراقبو أمانة الطائف، أمس، عن أحد أكبر المعامل المخالفة لتجهيز رقاق السمبوسك بحي السلامة، وتوعدت بتطبيق أقصى العقوبات المنصوص عليها نظاماً. Advertisements 13 مايو 2019 - 8 رمضان 1440 03:11 PM نفذتها بلدية شرق المحافظة وقررت إغلاقه والتحفظ على جميع الأدوات نفذتها بلدية شرق المحافظة وقررت إغلاقه والتحفظ على جميع الأدوات ضبطت بلدية شرق الطائف الفرعية معملاً مخالفاً لإعداد الكنافة والمعجنات الرمضانية بحي نخب، تديره عمالة وافدة، وقامت بإغلاقه بعد التأكد من أنه غير مرخص وغير ملتزم بتطبيق الاشتراطات الصحية.

وتحفظت البلدية على جميع الأدوات المستخدمة في عمليات إعداد المعجنات والحلوى الرمضانية.

وأوضحت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية أنه يجري حالياً تطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المعمل المخالف.

وأشارت إلى أن تنفيذ خطة الرقابة الموسمية حقق نتائج إيجابية وسريعة؛ نظراً للجهود الرقابية المكثفة من كل الإدارات الإشرافية والبلديات الفرعية ومكاتب الخدمات البلدية، ضمن البرنامج الرقابي الذي أطلقته وزارة الشؤون البلدية والقروية بمسمى "غذاؤكم أمانة".

وكشف مراقبو أمانة الطائف، أمس، عن أحد أكبر المعامل المخالفة لتجهيز رقاق السمبوسك بحي السلامة، وتوعدت بتطبيق أقصى العقوبات المنصوص عليها نظاماً.

، "غذاؤكم أمانة".. جولة رقابية بالطائف تضبط معملاً مخالفًا لإعداد "الكنافة" ،

المصدر : الخليج 365

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