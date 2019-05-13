محمد بن مسعود - الدمام - تصحب بأتربة مثارة وتؤدي إلى جريان السيول وتتواصل للمساء أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهين متقدمين لمنطقتي الرياض وحائل من حالة أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة تؤدي إلى جريان السيول مع نشاط في الرياح السطحية.

ففي منطقة الرياض بدأت الحالة الساعة الثالثة إلا ثلث، وتتواصل حتى التاسعة مساءً وتشمل الدوادمي والقويعية.

وفي منطقة حائل بدأت الحالة الساعة الثالثة عصرًا وتتواصل حتى التاسعة مساءً وتشمل الشنان. تنبيهان متقدمان للأرصاد على "الرياض وحائل": أمطار غزيرة صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-13 أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهين متقدمين لمنطقتي الرياض وحائل من حالة أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة تؤدي إلى جريان السيول مع نشاط في الرياح السطحية.

ففي منطقة الرياض بدأت الحالة الساعة الثالثة إلا ثلث، وتتواصل حتى التاسعة مساءً وتشمل الدوادمي والقويعية.

وفي منطقة حائل بدأت الحالة الساعة الثالثة عصرًا وتتواصل حتى التاسعة مساءً وتشمل الشنان. 13 مايو 2019 - 8 رمضان 1440 Advertisements 03:09 PM تصحب بأتربة مثارة وتؤدي إلى جريان السيول وتتواصل للمساء تصحب بأتربة مثارة وتؤدي إلى جريان السيول وتتواصل للمساء أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهين متقدمين لمنطقتي الرياض وحائل من حالة أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة تؤدي إلى جريان السيول مع نشاط في الرياح السطحية.

ففي منطقة الرياض بدأت الحالة الساعة الثالثة إلا ثلث، وتتواصل حتى التاسعة مساءً وتشمل الدوادمي والقويعية.

وفي منطقة حائل بدأت الحالة الساعة الثالثة عصرًا وتتواصل حتى التاسعة مساءً وتشمل الشنان. ، تنبيهان متقدمان للأرصاد على "الرياض وحائل": أمطار غزيرة ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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