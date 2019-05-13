، "الضبيعي" مديرًا  لوحدة علاقات المستفيدين بجامعة حائل ،

محمد بن مسعود - الدمام - تمثل وسيلة للتواصل مع كافة الإدارات الأكاديمية والإدارية

قررت جامعة حائل تغيير مسمى "مركز المعلومات" في إدارة الإعلام الجامعي إلى "وحدة علاقات المستفيدين" ،وتكليف المهندس مشاري عبيد الضبيعي مديراً لها.

وتمثل وحدة علاقة المستفيدين بالجامعة، وسيلة التواصل مع كافة إدارات الجامعة الأكاديمية والإدارية، ويستفيد منها العشرات يوميًا عبر منصاتها المختلفة في وسائل التواصل الاجتماعي والهاتف.

وتجيب الوحدة عن العديد من الاستفسارات خلال فترة وجيزة من طرح الاستفسار.

ويعمل بالوحدة عدد من الطلاب والطالبات لتقديم الإجابات، في فترات عمل محددة.