، عقب فيديو التهجم.. شركة مقاولات تكشف حقيقة ادعاءات موظفها اللبناني: غدار ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكدت أنها ستقوم باتخاذ كل التدابير القانونية بحق المذكور في لبنان والمملكة

أصدرت شركة مقاولات سعودية بياناً صحافياً حول مقطع فيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي قام بنشره أحد موظفيها السابقين اللبناني الجنسية يتضمّن مزاعم غير صحيحة، وتهجّم على المملكة، وذلك لحظة مغادرته للبلاد.

وأوضحت الشركة في البيان الموجه للشرق الأوسط الدولية أن ما أدلى به المذكور هو محض كذب وافتراء؛ إذ إنه لم يتم الاستغناء عن خدماته من الشركة بسبب جنسيته، إنما بسبب انتهاء المشروع ودوره فيه، وقد شملت عملية الاستغناء عن أشخاص من عدة جنسيات، وليس فقط من الجنسية اللبنانية والسورية، على مراحل متتالية، وهذه آخرها، وذلك بناء على قرار إدارة الشركة بتخفيض عدد الموظفين والعاملين فيها.

وتضمّن البيان تأكيد الشركة أنها جزء لا يتجزأ من المجتمع السعودي، وأن المملكة لطالما احترمت كل العاملين لديها من مواطنين وغير مواطنين، كما أن عملية الاستغناء التي جرت مرتبطة ببرنامج تنفيذ المشاريع الخاصة بالشركة، التي نجحت بالتعاون مع المسؤولين في الشركة السعودية للكهرباء بإنهاء المشروع وإنتاج الكهرباء، لذلك تم إنهاء خدمات المذكور بقرار من إدارة الشركة حصراً، ولم يكن لأي جهة أخرى دور في ذلك.

وجاء في البيان: إن المذكور قد تسلم كل حقوقه من الشركة وشكر الإدارة ومن ثم عاد وفي تصرف مستغرب ومستهجن لينشر الفيديو المسيء تبعاً لما تقدم.

وتؤكد الشركة أنها ترفض قطعاً كل ما تضمنه الفيديو المنشور من قبل المذكور ليس له معنى جملة وتفصيلاً، وأنه لا علاقة لها به، وإن الشركة ستقوم باتخاذ كل التدابير القانونية بحق المذكور في لبنان والمملكة، لاسيما أن ما قام به يشكّل إساءة فادحة وغير مقبولة.