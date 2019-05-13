انت الان تتابع تفاصيل خبر هجوم الفجيرة يلحق أضراراً بهيكل ناقلة مسجلة في النرويج والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 13 مايو 2019 02:54 مساءً - قالت شركة "توم" لإدارة السفن، اليوم الاثنين، إن هيكل ناقلة منتجات مسجلة في النرويج لحقت به أضرار، جراء جسم غير معروف قبالة ساحل ميناء الفجيرة الإماراتي، أمس الأحد.

وأضافت الشركة ومقرها بسنغافورة، في بيان: إن "ربّان الناقلة، أندريا فيكتوري، أبلغ أن الطاقم لم تلحق به أضرار، ولكن هناك فتحة في منطقة من بدن السفينة ناحية الخزان الخلفي، الناقلة ليست معرضة لخطر الغرق"، وفق ما نشرته وكالة "رويترز".

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وأعلنت وزارة الخارجية الإماراتية، أمس الأحد، تعرُّض 4 سفن تجارية لـ"عمليات تخريبية" بالقرب من المياه الإقليمية للدولة، في حين أعلنت السعودية، اليوم الاثنين، تعرُّض ناقلتين سعوديتين (ضمن السفن الأربع)، لهجوم تخريبي وهما في طريقهما لعبور الخليج العربي قرب المياه الإقليمية للإمارات.

وجاء تأكيد الإمارات تعرُّض السفن لعمليات تخريبية، في وقت تتصاعد فيه حدة التوتر بالخليج العربي؛ بعد أن أرسلت الولايات المتحدة مزيداً من قواتها إلى هناك لمواجهة تهديدات إيرانية محتملة، قالت واشنطن إنها قد تستهدف قواتها ومصالحها في المنطقة.

وغير معروفة حتى الآن الجهةُ التي استهدفت الإمارات في مكان حساس ومهم لها، إلا أن الخارجية الإماراتية ذكرت أن التحقيق جارٍ للوقوف على ظروف الحادث، بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية.