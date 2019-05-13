الترفيه تقدّم قصة الصحابي الجليل بلال بن رباح في المدينة بتقنية الهولوغرام

2019-05-13

متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة

تستضيف المدينة المنورة معرضاً فريداً من نوعه، يحكي قصة حياة الصحابي الجليل بلال بن رباح، وذلك بدعم من الهيئة العامة للترفيه ضمن فعاليات “موسم رمضان”، في الفترة ما بين 12 و19 رمضان 1440هـ الموافق 17-24 مايو 2019م، بجوار أسواق العالية.

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المعرض يأخذ زوّاره في جولة تفاعلية في فيلم قصير عن حياة الصحابي الجليل، حيث يعيشون تجربة مميّزة عبر استخدام نظارات الواقع الافتراضي (VR) وتفاصيل معركة بدر لمدة عشرين دقيقة، حيث يمكنهم دخول المعركة ومعايشة لحظاتها الحرجة، ومشاهدة عرض الهولوغرام. كما يمكن للزوار المشاركة في مسابقة “الواقع من الخيال” عبر استقاء معلومات وحقائق حول الفيلم والقصة الحقيقية من شاشات تفاعلية منتشرة في الفعالية والفوز بجوائز قيمة.

ومن الأنشطة المصاحبة للمعرض خوض تجربة الأذان الأولى في تاريخ الإسلام التي خاضها بلال عبر كشك تم تصميمه لذلك، ويمكن للزوار التنافس في أداء الأذان، كما يمكن للأطفال ممارسة ألعاب متنوّعة منها سباق الأحصنة وهي تجربة مستوحاة من طفولة بلال بن رباح، كذلك لعبة الأسهم التي تجسّد الشجاعة من خلال تعلّم الرماية وخوض تجربة لا تنسى، إضافة إلى ركن خاص بالأعمال الفنية حيث يمارس الأطفال من خلاله تركيب الدمى وصناعة السيوف والأقنعة وأعمال فنية أخرى مستوحاة من فيلم بلال، كما يمكنهم تعلّم مهارات القتال بالسيوف ولبس أقنعة المحاربين، والاستماع إلى العديد من القصص يقصّها عليهم الحكواتي ويتفاعل معه الأطفال.

كما يشاهد الزوّار العديد من اللوحات الفنية وأعمال الفنانين في “شارع الفنون”، حيث الفن العربي الأصيل وفن الرسم على الجدران والأعمال الفنية المبهرة، إضافة إلى التجول في سوق التراث القديم الذي يحتوي على أهم المعروضات الشعبية ومنتجات متنوعة ومستلزمات منزلية.