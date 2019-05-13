طريقة عمل حلوى اللقيمات الشهية على الطريقة السعودية

2019-05-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

نقدم لكم اليوم الاثنين، اليوم الثامن من أيام رمضان المباركات، طريقة عمل كرات العجين الحلوة، أو اللقيمات الشهية على الطريقة السعودية.

واللقيمات من الحلويات المحببة لدى الكبار والصغار خاصة في شهر رمضان، في المملكة وفي العديد من الدول العربية، ولها العديد من المسميات حيث يطلق عليها في مصر اسم “لقمة القاضي أو البقلاوة”.

المكونات:

1 ملعقة صغيرة من مسحوق الخميرة

رشة من السكر

2 أكواب أو 280 غراماً من الدقيق العادي

2 ملاعق طعام من دقيق الذرة

3 ملاعق طعام من حليب مجفف كامل الدسم نيدو

رشة من الملح

1½ كوب أو 375 مل من الماء

2 أكواب من زيت القلي

2 أكواب أو 500 مل من قطر السكر

طريقة التحضير

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تُخلط الخميرة في وعاء صغير مع رشّة السكر و ½ كوب من الماء.

في وعاء آخر، يُمزج الدقيق مع دقيق الذرة وحليب نيدو ورشّة الملح. يُضاف مزيج الخميرة وتُدعك المكوّنات باستخدام أطراف الأصابع حتّى تصبح أشبه بالكعك المطحون.

يُضاف الماء على مراحل ويُمزج مع المكوّنات جيداً حتّى تتشكّل عجينة طرية. تُغطّى العجينة وتُترك جانباً لمدة ½1 ساعة أو حتّى يتضاعف حجمها.

تُقسم العجينة إلى كرات صغيرة بحجم الجوز. تُقلى في زيت محمّى على حرارة 180 درجة مئوية لمدّة تتراوح بين 6 و8 دقائق أو حتّى يصبح لونها بنياً ذهبياً.

تُغمّس الكرات المقلية بالقطر الجاهز لمدّة دقيقتين، ثم تُرفع وتُقدّم.