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2019-05-13 الملك سلمان يستقبل الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي متابعات الخليج 365 - واس Advertisements استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – في مكتبه بقصر السلام في جدة اليوم، معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، الذي هنأ الملك المفدى بشهر رمضان المبارك.

وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره لمعاليه على التهنئة بالشهر الفضيل، سائلاً المولى عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة على الجميع بالخير والتوفيق.

وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بمسيرة العمل الخليجي المشترك.

حضر الاستقبال، معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف.









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