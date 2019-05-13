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الشرطة الماليزية تحبط مخططًا إرهابياً وتضبط 4 مسلحين
متابعات الخليج 365 - متابعة
أعلنت الشرطة الماليزية اليوم الاثنين أنه تم إلقاء القبض على أربعة مسلحين يشتبه في أنهم على صلة بتنظيم داعش الإرهابي، وأنهم كانوا يخططون لتنفيذ عمليات اغتيال وهجمات واسعة النطاق على دور العبادة.
وجرى إلقاء القبض على الأربعة المشتبه بهم خلال عمليات خاصة أجرتها وقوة مكافحة الإرهاب أي 8 في ولاية تيرينجانو ووادي كلانج في وسط ماليزيا في الفترة ما بين 5 و7 مايو الجاري.
وقال المفتش العام للشرطة الماليزية عبدالحميد بادور في مؤتمر صحفي: ” أفراد وحدة أي 8 فككوا خلية “عصبة الذئاب” التابعة لتنظيم داعش التي كانت تخطط لاغتيال أربع شخصيات مهمة وتنفيذ هجمات واسعة النطاق على دور العبادة غير المسلمة بالإضافة إلى مراكز الترفيه في وادي كلانج”.
ويشار إلى أن الأربعة مشتبه بهم هم: ماليزي واثنان من أفراد الروهينجا من ولاية راخين في ميانمار وإندونيسي.
وقال المفتش العام إنه تمت مصادرة ست قنابل يدوية بدائية الصنع في المداهمة بالإضافة إلى مسدس و15 طلقة.
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