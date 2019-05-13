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أدلة تكشف تورط إيران بحادثة ناقلات النفط في الخليج
متابعات الخليج 365 – ترجمة: محمود نبيل
ربطت صحيفة ديلي ميل البريطانية بين تهديدات إيران المستمرة وعمليات التخريب التي طالت 4 ناقلات للنفط قبالة السواحل الإماراتية أمس الأحد.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن وسائل الإعلام الإيرانية واللبنانية كانت أول من كشفت عن الحادث، وهو الأمر الذي دعا إلى شكوك حول هوية المنفذين وأهدافهم من تلك الحادثة.
ومن جانبه، أعلن وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، تعرض ناقلتين سعوديتين لهجوم تخريبي وهما في طريقهما لعبور الخليج العربي في المياه الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، بالقرب من إمارة الفجيرة؛ بينما كانت إحداهما في طريقها للتحميل بالنفط السعودي من ميناء رأس تنورة، ومن ثم الاتجاه إلى الولايات المتحدة لتزويد عملاء أرامكو السعودية.
وأوضح أن هذا الهجوم لم يُسفر عن أي خسائر في الأرواح أو تسرب للوقود في حين نجم عنه أضرار بالغة في هيكلي السفينتين.
وزعمت وسائل الإعلام اللبنانية والإيرانية في البداية أن هناك انفجارات في أحد الموانئ البحرية في الإمارات، وهو ما أثار بعض الشكوك، لا سيما وأن الحادث لم ينتج عنه تسرب للنفط أو أضرار بشرية.
وتأتي التقارير في الوقت الذي حذرت فيه الولايات المتحدة السفن من أن “إيران أو وكلاءها” قد تستهدف حركة النقل البحري في المنطقة، وهو ما يفسر أن أمريكا تنشر حاملة طائرات وقاذفات بي 52 في الخليج العربي لمواجهة التهديدات الإيرانية، حسب ما قالته الصحيفة البريطانية.
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