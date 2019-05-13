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مأدبة إفطار للأيتام في حفر الباطن

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mohamad turki 0 تبليغ

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جدة - عمرو شويل حفر الباطن- الخليج 365- فهد الميموني:

أقام صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود، محافظ حفر الباطن، مأدبة إفطار لأبنائه الأيتام في مقر جمعية رعاية الأيتام بحفرالباطن “تراؤف “.

وكان في استقبال سموه أعضاء مجلس إدارة الجمعية ثم تناول سموه و أبنائه الأيتام وجبة الإفطار في أجواء جميلة تملؤها بسمة وبهجة الأبناء.

كما اطلع سموه على مرافق الجمعية واستمع لشرح مبسط عن خدماتها وبرامجها البنائية التربوية والتعليمية والاجتماعية التي تقدم لأيتام حفر الباطن، ليختتم زيارته بصورة تذكارية مع أبنائه.

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