الان تتابع “الغذاء والدواء” تغرم مصانع ألبان لمخالفتها بيانات المنتج وتواريخ الصلاحية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365 نفذت الهيئة العامة للغذاء والدواء، حملة تفتيشية على مصانع الألبان، للتأكد من التزامها بكتابة تواريخ الصلاحية الفعلية على منتجاتها. وأسفرت الحملة حسب ما أعلنته الهيئة في تغريدة لها عبر “تويتر”، اليوم الإثنين، عن تغريم مصانع ألبان لمخالفتها بيانات المنتج وتواريخ الصلاحية.

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