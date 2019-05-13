“وسام مجلس التعاون” للعتيبي

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

حصل نايف بن هليل العتيبي، مدير تطوير الموارد البشرية بوزارة الإسكان، على وسام مجلس التعاون الخليجي للخدمة المدنية والتنمية الإدارية، ضمن حفل تكريم الكفاءات لقطاعات الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون، والذي أقيم في مسقط تحت رعاية صاحب السمو فهد بن محمود آل سعيد، نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان، وذلك ضمن 30 شخصية قيادية إدارية بدول الخليج.

Advertisements

ويأتي هذا التكريم المميز تقديرًا للجهود التي يبذلها منتسبي قطاعات الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون لخدمة أوطانهم، ولتحقيق رؤية وتطلعات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس على مدى العقود الماضية لدفع عجلة التنمية لآفاق أرحب ولتحقيق النماء والرخاء لأبناء دول المجلس، إذ جاء تكريم العتيبي مع خمسة قيادات أخرى من المملكة العربية السعودية.

ويعد “العتيبي”، من الكفاءات الوطنية التي تدرجت في وزارة الإسكان إذ بدأ باحث تطوير في قسم التدريب في الهيئة العامة للإسكان، ثم مديرًا عامًا مكلفًا للتطوير الإداري في وزارة الإسكان، حتى أصبح مدير تطوير الموارد البشرية في الوزارة، وحصل على شهادتي البكالوريوس في الإعلام والعلاقات العامة من جامعة الملك سعود، والماجستير في القيادة العالمية والتطوير المستدام من جامعة هاواي باسيفك بأمريكا.

يذكر أن التكريم عبارة عن وسام بالإضافة لشهادة تقديرية، تمنح لمواطني المجلس الذين مضى على خدمتهم في دول الخليج مدة لا تقل عن 20 عامًا بنظام الخدمة المدنية، وأن يكون ممن تولوا مناصب قيادية في الأجهزة التنفيذية في قطاعات الخدمة المدنية والتنمية الاجتماعية.