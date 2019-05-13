شكرا لقرائتكم خبر عن تأسيس شركة مساهمة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمعتمرين بمعايير عالمية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز الربيعي (مكة المكرمة)

كشف المدير التنفيذي للجنة الوطنية للحج والعمرة محمد بن بادي، عن القيام بعمل دراسة شامله لتأسيس شركة ذات خبرات عاليه تحتضن إداريين وموظفين من الشباب والشابات السعوديين، يتم تدريبهم على أعلى المعايير من الاستقبال والارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، والتي تعكس الروية الحقيقية عن الضيافة المميزة، وذلك لمواكبة التطور السريع في صناعة العمرة بما يتوافق مع تحقيق روية المملكة 2030.

وقال بن بادي«تقرر بعد الانتهاء من الدراسة وبعد عدة اجتماعات موسعة قامت بها اللجنة الوطنية للحج والعمره تأسيس الشركة، ونعكف حاليًا على استخراج التراخيص اللازمة من الجهات ذات العلاقه للبدء في تقديم أرقى الخدمات المتميزة في استقبال وتوديع المعتمرين من كافة المنافذ الجوية والبرية والبحرية استقبالاً يليق بالمعتمرين وإثراء تجربة المعتمر».

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وأكد أن الخدمات تشمل كافة احتياجات المعتمرين، إذ سيقدم فريق عمل عدداً من الخدمات للمعتمرين، منها نقل عفش المعتمرين من وإلى كافة المنافذ بشكل حضاري يجعل المعتمر ينعم بالراحة والتفرغ للاستمتاع وآداء مناسكه بكل يسر وسهوله، إضافة إلى وجود فريق عمل متخصص ذو كفاءة عالية لإرشاد التائهين بالمنطقة المركزيه في مكة المكرمة والمدينة المنورة، فيما سيتواجد متخصص في العمليات الإسعافية الأولية لتقديم أفضل حالات الإسعاف ونقل المرضى ومتابعة حالاتهم في المستشفيات إلى أن يتم مغادرتهم إلى أوطانهم سالمين.

وأوضح أن الشركه تقوم بمتابعة الوفيات بجميع المستشفيات والحصول على التراخيص اللازمة لمن يتم موافقة أسرهم على دفنهم داخل المملكه أو ترحيل الجثمان لبلده في حالة رغبة أسرة المتوفي في ذلك، كما سيتم تسليم أسوره لكافة المعتمرين تحتوي على معلومات المعتمر وسكنه، وسيتم تثقيف المعتمرين منذو وصولهم عبر رسائل إلى جوالاتهم، ومطويات تسلم لهم تحتوي على كافة أنظمة الدولة السعودية لعدم تخلفهم بعد آداء مناسكهم و توعيتهم صحيآ وتزويدهم بأرقام الطوارئ لكافة أجهزة الدولة سواء مستشفيات او خلافه.

وأضاف: «سيكون هنالك فريق متخصص لتلقي الشكاوي وحالات الطوارئ على مدار الساعة، مزودين بأجهزة لاسلكية وسيارات القولف لسرعة تحركها بالمنطقة المركزيه لنقل كبار السن وحالات الطوارئ للمعتمرين»، مشيرأ إلى إقامة معهد متخصص لتدريب كافة الكوادر البشرية على حسن الاستقبال والضيافة وكل ما يقدم لضيوف الرحمن.