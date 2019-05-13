شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان يستقبل عميد السلك الدبلوماسي ورؤساء المجموعات الدبلوماسية المعتمدين لدى المملكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (جدة)

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في مكتبه بقصر السلام في جدة اليوم (الإثنين)، عميد السلك الدبلوماسي سفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة ضياء الدين سعيد بامخرمة، ورؤساء المجموعات الدبلوماسية المعتمدين لدى المملكة وهم كل من سفير الكاميرون رئيس المجموعة الإفريقية إياد تيجاني، وسفير سلطنة عمان رئيس المجموعة العربية أحمد بن هلال البوسعيدي، وسفير سنغافورة رئيس المجموعة الآسيوية لورانس أندرسون، وسفير ألبانيا رئيس المجموعة الأوروبية سامي شيبا، وسفير المكسيك رئيس مجموعة أمريكا الشمالية خوان ألفريدو أورتيز، وسفير الأورغواي رئيس مجموعة أمريكا الجنوبية كارلوس بنتاكور، وسفير نيوزيلندا رئيس مجموعة أوقيانوسيا جيمس مونرو.

ونقل السفراء لخادم الحرمين الشريفين خلال الاستقبال تحيات وتهاني أصحاب الجلالة والفخامة قادة الدول العربية والصديقة بمناسبة شهر رمضان المبارك، وتهنئة جميع أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة بهذا الشهر الفضيل. وقد حمّلهم خادم الحرمين الشريفين نقل تحياته لأصحاب الفخامة قادة الدول العربية والصديقة، سائلاً الله أن يعيد هذا الشهر المبارك على الأمتين الإسلامية والعربية، والعالم أجمع بالخير والبركة.

حضر الاستقبال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف.