شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تعزي الرئيس اللبناني في وفاة البطريرك مار نصر الله بطرس صفير والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (جدة)

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس العماد ميشال عون رئيس الجمهورية اللبنانية، في وفاة البطريرك مار نصر الله بطرس صفير. وقال الملك المفدى «تلقينا نبأ وفاة البطريرك مار نصر الله بطرس صفير، ونعرب لكم ولأسرة الفقيد عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين لكم دوام الصحة والتوفيق».

كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس العماد ميشال عون رئيس الجمهورية اللبنانية، في وفاة البطريرك مار نصر الله بطرس صفير. وقال ولي العهد " تلقيت نبأ وفاة البطريرك مار نصر الله بطرس صفير، وأنني إذ أعرب لكم ولأسرة الفقيد عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، لأرجو لكم دوام الصحة والسلامة.