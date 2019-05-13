شكرا لقرائتكم خبر عن «أمانة المدينة» توضح حقيقة مقطع «تهذيب النخيل» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المدينة المنورة)

أوضحت أمانة منطقة المدينة المنورة أنه يتم تهذيب النخيل بإشراف إدارة متخصصة لديها الخبرة الكافية والدراية بهذا العمل، وحتى لايتسبب في حجب الرؤية لقائدي المركبات، فضلًا عما يتطلبه التجميل من تهذيب وقص للجريد اليابس.

وأضافت في بيانها الصحافي الذي نشرته عقب المقطع المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي، عن تكريب وتهذيب النخل إلى أنه من أعمال التهذيب أيضاً إزالة ثمار النخيل غير صالح للأستهلاك الأدمي، وذلك بسبب عوادم المركبات التي تسير بالطريق، والحيلولة دون امتهان الثمر بتساقطه ودهسه لاحقاً فيما لو ترك إلى حين نضوجه.

وقالت: «بشأن ماقيل في المقطع أنه يتم بيع الثمار أو الجريد، فنود التأكيد أن ما ذكر غير صحيح، فهناك متابعة مستمرة من قبل المختصين»، مشيرة إلى أن الأمانة ترحب بالنقد الهادف والبناء الذي يتسم بالمصداقية والموضوعية، وفي الوقت نفسه تستنكر النقد لمجرد الإساءة أو الظهور والشهرة على حساب الحقيقة واتهام الذمم جزافاً، لاسيما في ظل المهام الجسام والخدمات المتعددة والجهود المبذولة من الأمانة وإدارتها وأجهزتها المختلفة، لخدمة أهالي و زوار مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم..