شكرا لقرائتكم خبر عن «البرلمان العربي» يُدين استهداف 4 سفن تجارية لـ «الإمارات» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

أدان رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي، بأشد العبارات استهداف أربع سفن تجارية من عدة جنسيات أمس (الأحد)، بعمليات تخريبية قرب المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة بالقرب من إمارة الفجيرة.

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وقال رئيس البرلمان العربي إن استهداف السفن التجارية يُعد عملاً إرهابياً، وتهديداً خطيراً للأمن والسلم الدوليين، يستوجب التحرك الفوري والحاسم من المجتمع الدولي لتأمين خطوط التجارة والملاحة الدولية، ومحاسبة منفذي هذا العمل التخريبي الجبان.

وشدد رئيس البرلمان العربي، على أن هذا الهجوم الإرهابي الغادر باستهداف السفن التجارية واستهداف طواقمها يمثل خرقاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية، التى تنص على حرية حركة الملاحة فى الممرات المائية الدولية، فضلًا عن تأثيره السلبى على حرية حركة التجارة الدولية.

وأكد رئيس البرلمان العربي وقوف البرلمان العربي التام مع دولة الإمارات العربية المتحدة رئيساً وحكومةً وبرلماناً وشعباً في الحفاظ على أمنها واستقرارها، ومساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسلامة مواطنيها.