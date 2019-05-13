محمد بن مسعود - الدمام - دعا إلى تحرك فوري حاسم لتأمين خطوط الملاحة الدولية أدان رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، بأشد العبارات استهداف أربع سفن تجارية من عدة جنسيات بشنّ عمليات تخريبية قرب المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة بالقرب من إمارة الفجيرة . وقال "السلمي": استهداف السفن التجارية يُعد عملاً إرهابياً، وتهديداً خطيراً للأمن والسلم الدوليين، يستوجب التحرك الفوري والحاسم من المجتمع الدولي لتأمين خطوط التجارة والملاحة الدولية، ومحاسبة منفذي هذا العمل التخريبي الجبان. وأضاف: هذا الهجوم الإرهابي الغادر باستهداف السفن التجارية واستهداف طواقمها يمثل خرقاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية، التى تنص على حرية حركة الملاحة فى الممرات المائية الدولية، فضلًا عن تأثيره السلبى على حرية حركة التجارة الدولية. البرلمان العربي يُدين استهداف السفن التجارية قرب الإمارات محمد حضاض الخليج 365 2019-05-13 أدان رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، بأشد العبارات استهداف أربع سفن تجارية من عدة جنسيات بشنّ عمليات تخريبية قرب المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة بالقرب من إمارة الفجيرة . وقال "السلمي": استهداف السفن التجارية يُعد عملاً إرهابياً، وتهديداً خطيراً للأمن والسلم الدوليين، يستوجب التحرك الفوري والحاسم من المجتمع الدولي لتأمين خطوط التجارة والملاحة الدولية، ومحاسبة منفذي هذا العمل التخريبي الجبان. وأضاف: هذا الهجوم الإرهابي الغادر باستهداف السفن التجارية واستهداف طواقمها يمثل خرقاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية، التى تنص على حرية حركة الملاحة فى الممرات المائية الدولية، فضلًا عن تأثيره السلبى على حرية حركة التجارة الدولية. Advertisements 13 مايو 2019 - 8 رمضان 1440 02:46 PM دعا إلى تحرك فوري حاسم لتأمين خطوط الملاحة الدولية دعا إلى تحرك فوري حاسم لتأمين خطوط الملاحة الدولية أدان رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، بأشد العبارات استهداف أربع سفن تجارية من عدة جنسيات بشنّ عمليات تخريبية قرب المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة بالقرب من إمارة الفجيرة . وقال "السلمي": استهداف السفن التجارية يُعد عملاً إرهابياً، وتهديداً خطيراً للأمن والسلم الدوليين، يستوجب التحرك الفوري والحاسم من المجتمع الدولي لتأمين خطوط التجارة والملاحة الدولية، ومحاسبة منفذي هذا العمل التخريبي الجبان. وأضاف: هذا الهجوم الإرهابي الغادر باستهداف السفن التجارية واستهداف طواقمها يمثل خرقاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية، التى تنص على حرية حركة الملاحة فى الممرات المائية الدولية، فضلًا عن تأثيره السلبى على حرية حركة التجارة الدولية. ، البرلمان العربي يُدين استهداف السفن التجارية قرب الإمارات ،

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