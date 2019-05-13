، "آل معمر": النسخة الأصلية من كأس الدوري للنصر والاحتياطية للهلال ،

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محمد بن مسعود - الدمام - يسدل الستار، مساء الخميس المقبل، على مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم (الجولة 30 والأخيرة) حيث تشهد تتويج الفريق الفائز باللقب، بعد انحصاره بين النصر والهلال، ونظراً لفارق النقطة الذي يصب في مصلحة النصر، فإن رابطة المحترفين قد أوجدت نسخة أصلية وأخرى احتياطية من الكأس.
من جانبه، قال مسلي آل معمر رئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين: إن النسخة الأصلية من كأس المسابقة، ستوجد في ملعب الملك فهد الدولي، الذي سيستضيف لقاء النصر والباطن، لحساب الجولة الأخيرة.
وأضاف "آل معمر" أن النسخة الاحتياطية ستوجد في ملعب جامعة الملك سعود، حيث ستقام مباراة الهلال والشباب.
وأوضح أن هذا الإجراء طبيعي؛ لكون النصر الأقرب لحسم اللقب، إذ يكفيه الفوز بأي نتيجة للتتويج.
"آل معمر": النسخة الأصلية من كأس الدوري للنصر والاحتياطية للهلالصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-13
يسدل الستار، مساء الخميس المقبل، على مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم (الجولة 30 والأخيرة) حيث تشهد تتويج الفريق الفائز باللقب، بعد انحصاره بين النصر والهلال، ونظراً لفارق النقطة الذي يصب في مصلحة النصر، فإن رابطة المحترفين قد أوجدت نسخة أصلية وأخرى احتياطية من الكأس.
من جانبه، قال مسلي آل معمر رئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين: إن النسخة الأصلية من كأس المسابقة، ستوجد في ملعب الملك فهد الدولي، الذي سيستضيف لقاء النصر والباطن، لحساب الجولة الأخيرة.
وأضاف "آل معمر" أن النسخة الاحتياطية ستوجد في ملعب جامعة الملك سعود، حيث ستقام مباراة الهلال والشباب.
وأوضح أن هذا الإجراء طبيعي؛ لكون النصر الأقرب لحسم اللقب، إذ يكفيه الفوز بأي نتيجة للتتويج.
13 مايو 2019 - 8 رمضان 1440
02:44 PM
يسدل الستار، مساء الخميس المقبل، على مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم (الجولة 30 والأخيرة) حيث تشهد تتويج الفريق الفائز باللقب، بعد انحصاره بين النصر والهلال، ونظراً لفارق النقطة الذي يصب في مصلحة النصر، فإن رابطة المحترفين قد أوجدت نسخة أصلية وأخرى احتياطية من الكأس.
من جانبه، قال مسلي آل معمر رئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين: إن النسخة الأصلية من كأس المسابقة، ستوجد في ملعب الملك فهد الدولي، الذي سيستضيف لقاء النصر والباطن، لحساب الجولة الأخيرة.
وأضاف "آل معمر" أن النسخة الاحتياطية ستوجد في ملعب جامعة الملك سعود، حيث ستقام مباراة الهلال والشباب.
وأوضح أن هذا الإجراء طبيعي؛ لكون النصر الأقرب لحسم اللقب، إذ يكفيه الفوز بأي نتيجة للتتويج.
، "آل معمر": النسخة الأصلية من كأس الدوري للنصر والاحتياطية للهلال ،
المصدر : الخليج 365
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