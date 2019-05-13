، "هيئة الاتصالات" منحت موافقات لإجراء تجارب شبكات الجيل الخامس في 791 موقعاً بالمملكة.. حالياً تتوفر ١٠٠٠ قاعدة ،

محمد بن مسعود - الدمام - مصادر تتوقع خلق نحو 20 ألف وظيفة جديدة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات في 2030

كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم أنها أصدرت خلال عام 2018 موافقات لشركات الاتصالات المرخصة على إجراء التجارب لإطلاق الجيل الخامس في 791 موقعاً في المملكة.

وحسب التقرير السنوي للهيئة لعام 2018م، والذي أعلن اليوم سيكون من شأن إطلاق الجيل الخامس من الشبكات، زيادة سرعات الإنترنت، وتوفير خيارات متعددة من خدمات النطاق العريض. ويُتوقع أن يتم تشغيل الخدمة عالميًا خلال العام 2019م.

وعمل فريق العمل الوطني في المملكة على تمكين الجيل الخامس فيها؛ وذلك بالتبني المبكر لشبكات هذا الجيل، ووضع الآليات والممكّنات اللازمة؛ لتسهيل نشر هذه الشبكات، بهدف زيادة سرعات الإنترنت، وتعزيز استخدام التقنيات الحديثة، مثل تقنيات إنترنت الأشياء؛ وذلك لما تقدمه هذه التقنية من تسهيل كبير في خدمات المدن الذكية، والمنازل الرقمية، والمركبات المتصلة، وغيرها من التطبيقات.

وتولي غالبية الدول شبكات الجيل الخامس أولوية عالية وتحرص على التبني المبكر لها، حيث تمت تجارب الجيل الخامس في عدد من الدول حول العالم، ويتُوقَّع إطلاقها تجاريًا خلال العام الحالي 2019م.

كما قامت الهيئة خلال الربع الأول من العام 2019م بتخصيص ترددات إضافية لتطبيقات الجيل الخامس ضمن النطاق الترددي ( 3.8 - 4.2 ) جيجاهرتز لإضافة سعات ترددية أكبر لتقديم تلك الخدمات.

وتعد المملكة من الدول السباقة في إطلاق شبكة الجيل الخامس 5G، بعد نجاحها في إطلاق أول المواقع الحية لشبكة الجيل الخامس للمرة الأولى على مستوى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الأمر الذي يعكس مدى التطور الكبير الذي حققه قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، لدعم مسيرة التحول الرقمي المنشود في المملكة.

ووفقًا لمصادر متعددة فإن بدء تطبيق ونشر شبكات الجيل الخامس سيوفر ما يزيد على 1 جيجا هرتز من الطيف الترددي المتوفر لخدمات الجيل الخامس، وفي ظل وجود أكثر من 1000 قاعدة للجيل الخامس متوفرة حالياً، تمكن المستهلكين في المملكة بالوصول إلى أحدث خدمات الجيل الخامس على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ومن المتوقع أن تسهم شبكة الجيل الخامس بحلول عام 2030 في ضخ أكثر من 8 مليارات دولار إيرادات في سوق الاتصالات، وأكثر من 19 مليار دولار في الناتج المحلي، وخلق نحو 20 ألف وظيفة جديدة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.

كما يتوقع أن تسهم شبكة الجيل الخامس في دعم 45 مليون جهاز جديد من أجهزة إنترنت الأشياء، مما يخلق سوقاً تتجاوز قيمته 12 مليار دولار بحلول العام 2030.