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توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني هطول أمطار متفاوتة على عدة مناطق وتمتد إلى الرياض والمدينة والباحة.
وقال عبر حسابه في "تويتر": متوقع مساء اليوم الاثنين أمطار -إن شاء الله- متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة، وحبات برد على أجزاء من محافظات ومراكز: شقراء، ومرات، والدوادمي، وعفيف، والرضم، والحقيرة، وظلم، قد تمتد إلى الرياض، وجنوب شرق المدينة، والباحة، وعسير، وجنوبي القصيم، وحائل، ورياح وغبار.
"الحصيني": أمطار متفاوتة على شقراء تمتد للرياض والباحةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-13
توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني هطول أمطار متفاوتة على عدة مناطق وتمتد إلى الرياض والمدينة والباحة.
وقال عبر حسابه في "تويتر": متوقع مساء اليوم الاثنين أمطار -إن شاء الله- متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة، وحبات برد على أجزاء من محافظات ومراكز: شقراء، ومرات، والدوادمي، وعفيف، والرضم، والحقيرة، وظلم، قد تمتد إلى الرياض، وجنوب شرق المدينة، والباحة، وعسير، وجنوبي القصيم، وحائل، ورياح وغبار.
13 مايو 2019 - 8 رمضان 1440
02:42 PM
قال: من خفيفة إلى غزيرة وتكون مصحوبة بحبات البرد
توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني هطول أمطار متفاوتة على عدة مناطق وتمتد إلى الرياض والمدينة والباحة.
وقال عبر حسابه في "تويتر": متوقع مساء اليوم الاثنين أمطار -إن شاء الله- متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة، وحبات برد على أجزاء من محافظات ومراكز: شقراء، ومرات، والدوادمي، وعفيف، والرضم، والحقيرة، وظلم، قد تمتد إلى الرياض، وجنوب شرق المدينة، والباحة، وعسير، وجنوبي القصيم، وحائل، ورياح وغبار.
، "الحصيني": أمطار متفاوتة على شقراء تمتد للرياض والباحة ،
المصدر : الخليج 365
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