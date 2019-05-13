محمد بن مسعود - الدمام - قال: من خفيفة إلى غزيرة وتكون مصحوبة بحبات البرد توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني هطول أمطار متفاوتة على عدة مناطق وتمتد إلى الرياض والمدينة والباحة. وقال عبر حسابه في "تويتر": متوقع مساء اليوم الاثنين أمطار -إن شاء الله- متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة، وحبات برد على أجزاء من محافظات ومراكز: شقراء، ومرات، والدوادمي، وعفيف، والرضم، والحقيرة، وظلم، قد تمتد إلى الرياض، وجنوب شرق المدينة، والباحة، وعسير، وجنوبي القصيم، وحائل، ورياح وغبار.

"الحصيني": أمطار متفاوتة على شقراء تمتد للرياض والباحة صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-13 توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني هطول أمطار متفاوتة على عدة مناطق وتمتد إلى الرياض والمدينة والباحة. وقال عبر حسابه في "تويتر": متوقع مساء اليوم الاثنين أمطار -إن شاء الله- متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة، وحبات برد على أجزاء من محافظات ومراكز: شقراء، ومرات، والدوادمي، وعفيف، والرضم، والحقيرة، وظلم، قد تمتد إلى الرياض، وجنوب شرق المدينة، والباحة، وعسير، وجنوبي القصيم، وحائل، ورياح وغبار. Advertisements 13 مايو 2019 - 8 رمضان 1440 02:42 PM قال: من خفيفة إلى غزيرة وتكون مصحوبة بحبات البرد قال: من خفيفة إلى غزيرة وتكون مصحوبة بحبات البرد توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني هطول أمطار متفاوتة على عدة مناطق وتمتد إلى الرياض والمدينة والباحة. وقال عبر حسابه في "تويتر": متوقع مساء اليوم الاثنين أمطار -إن شاء الله- متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة، وحبات برد على أجزاء من محافظات ومراكز: شقراء، ومرات، والدوادمي، وعفيف، والرضم، والحقيرة، وظلم، قد تمتد إلى الرياض، وجنوب شرق المدينة، والباحة، وعسير، وجنوبي القصيم، وحائل، ورياح وغبار.

، "الحصيني": أمطار متفاوتة على شقراء تمتد للرياض والباحة ،

المصدر : الخليج 365

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