، كسر مفاجئ لأنبوب المياه المغذي في الشرقية.. و"التحلية" توضح ،

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تعرّض الأنبوب المغذي لمياه المنطقة الشرقية إلى كسر مفاجئ، مما تسبب في فقد كميات من المياه الواردة عن طريق الشركة تقدر بـ500 ألف متر مكعب يومياً.
وفي هذا الإطار، أوضحت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة أن تقرير المديرية العامة لخدمات المياه في المنطقة الشرقية افتقر للدقة في الطرح؛ لكونه قام بتحميل نسبة الفقد على المؤسسة، في الوقت الذي قامت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بتخفيف أثر هذا الانقطاع للمياه بضخ كميات إضافية من مصادر الإنتاج التابعة لها بمقدار 125 ألف متر مكعب.
وكانت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة قد شددت على ضرورة تغيير هذا الخط منذ عامين لتلافي مثل هذه الانقطاعات، وتهيب المؤسسة مجدداً بشركة مرافق/ جواب على ضرورة سرعة إنهاء أعمال الصيانة بالأنبوب المكسور.
وتوقعت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة عودة الإنتاج والضخ إلى المعدلات الطبيعية خلال هذا الأسبوع، كما ثمنت تعاون المستفيدين الدائم، وحرصهم على ترشيد استهلاك المياه في جميع الأحوال، لافتةً إلى تقليل الآثار الناجمة عن الكسر إلى أقصى حد؛ نتيجة سرعة التدخل والاحتياطات التي يتم اتخاذها في مثل هذه الحالات الطارئة.
كسر مفاجئ لأنبوب المياه المغذي في الشرقية.. و"التحلية" توضحعبدالله السالم الخليج 365 2019-05-13
تعرّض الأنبوب المغذي لمياه المنطقة الشرقية إلى كسر مفاجئ، مما تسبب في فقد كميات من المياه الواردة عن طريق الشركة تقدر بـ500 ألف متر مكعب يومياً.
وفي هذا الإطار، أوضحت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة أن تقرير المديرية العامة لخدمات المياه في المنطقة الشرقية افتقر للدقة في الطرح؛ لكونه قام بتحميل نسبة الفقد على المؤسسة، في الوقت الذي قامت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بتخفيف أثر هذا الانقطاع للمياه بضخ كميات إضافية من مصادر الإنتاج التابعة لها بمقدار 125 ألف متر مكعب.
وكانت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة قد شددت على ضرورة تغيير هذا الخط منذ عامين لتلافي مثل هذه الانقطاعات، وتهيب المؤسسة مجدداً بشركة مرافق/ جواب على ضرورة سرعة إنهاء أعمال الصيانة بالأنبوب المكسور.
وتوقعت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة عودة الإنتاج والضخ إلى المعدلات الطبيعية خلال هذا الأسبوع، كما ثمنت تعاون المستفيدين الدائم، وحرصهم على ترشيد استهلاك المياه في جميع الأحوال، لافتةً إلى تقليل الآثار الناجمة عن الكسر إلى أقصى حد؛ نتيجة سرعة التدخل والاحتياطات التي يتم اتخاذها في مثل هذه الحالات الطارئة.
13 مايو 2019 - 8 رمضان 1440
02:39 PM
قالت: تقرير المديرية افتقر للدقة في الطرح.. وعودة الضخ الأسبوع القادم
تعرّض الأنبوب المغذي لمياه المنطقة الشرقية إلى كسر مفاجئ، مما تسبب في فقد كميات من المياه الواردة عن طريق الشركة تقدر بـ500 ألف متر مكعب يومياً.
وفي هذا الإطار، أوضحت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة أن تقرير المديرية العامة لخدمات المياه في المنطقة الشرقية افتقر للدقة في الطرح؛ لكونه قام بتحميل نسبة الفقد على المؤسسة، في الوقت الذي قامت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بتخفيف أثر هذا الانقطاع للمياه بضخ كميات إضافية من مصادر الإنتاج التابعة لها بمقدار 125 ألف متر مكعب.
وكانت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة قد شددت على ضرورة تغيير هذا الخط منذ عامين لتلافي مثل هذه الانقطاعات، وتهيب المؤسسة مجدداً بشركة مرافق/ جواب على ضرورة سرعة إنهاء أعمال الصيانة بالأنبوب المكسور.
وتوقعت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة عودة الإنتاج والضخ إلى المعدلات الطبيعية خلال هذا الأسبوع، كما ثمنت تعاون المستفيدين الدائم، وحرصهم على ترشيد استهلاك المياه في جميع الأحوال، لافتةً إلى تقليل الآثار الناجمة عن الكسر إلى أقصى حد؛ نتيجة سرعة التدخل والاحتياطات التي يتم اتخاذها في مثل هذه الحالات الطارئة.
، كسر مفاجئ لأنبوب المياه المغذي في الشرقية.. و"التحلية" توضح ،
المصدر : الخليج 365
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