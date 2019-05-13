، قبيل انطلاقها.. أمير الشمالية يدعو للتفاعل مع حملة "تراحم" للسجناء المعسرين ،

محمد بن مسعود - الدمام - حث رجال الأعمال والشركات الكبرى وفئات المجتمع على القـيام بواجـبهم الوطـني

يرعى أمير منطقة الحدود الشمالية الرئيس الفخري للجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنه "تراحم" الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، مساء غدٍ الاثنين، إطلاق حملة "تفريج كربة" للعام 1440 لسجناء المطالبات المالية التي تنظمها لجنة "تراحم" بمنطقة الحدود الشمالية، وذلك على مسرح النادي الأدبي في مدينة عرعر.

وحث الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، رجال الأعمال والشركات الكبرى وفئات المجتمع كافة على التفاعل مع حملة تراحم لإطلاق السجناء خلال شهر رمضان المبارك، وتفعيل دور التكافل الاجتماعي لمساعدة السجناء المعسرين ولم شملهم بأسرهم، واستشعار المسؤولية، والقيام بواجبهم الوطني في تبني ودعم برامج المسؤولية الاجتماعية في ظل الدعم والاهتمام الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لكل ما يخدم أبناء هذا الوطن في جميع المجالات.