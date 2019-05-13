، الكويت تدين الأعمال التخريبية لـ4 سفن قرب المياه الإقليمية للإمارات ،

محمد بن مسعود - الدمام - قالت في بيان: هذا العمل الإجرامي يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي

أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين لعمليات التخريب التي تعرضت لها أربع سفن قرب المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، أمس الأحد.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية بدولة الكويت في بيان بثته وكالة الأنباء الكويتية اليوم إن "هذا العمل الإجرامي يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ويمثل تصعيداً للتوتر في المنطقة يهدد سلامة الملاحة البحرية وحركة التجارة العالمية وإمدادات الطاقة الدولية، الأمر الذي يحتّم تحركاً سريعاً من المجتمع الدولي لوضع حد لمثل هذه الأعمال الإجرامية لتدارك تبعاتها الخطيرة".

وأكد المصدر وقوف دولة الكويت إلى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وتأييدها التام في كل ما تتخذه من إجراءات لضمان أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.