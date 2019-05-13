، 22 عاماً في تصحيح التلاوة.. دورة جديدة تنطلق بجامع الملك خالد بالرياض ،

محمد بن مسعود - الدمام - 220 طالباً من جنسيات عدة وأعمار تصل لـ80 عاماً.. و"السديس": أساليب ونتائج

انطلقت، خلال الأيام الماضية، "دورة تصحيح التلاوة" التي تقام للعام الثاني والعشرين في جامع الملك خالد بن عبدالعزيز -رحمه الله- بالرياض، والتي تعنى بتقويم قراءة القرآن وضبط الأحكام، وتبدأ من القراء المتبدئين وحتى القراء ذوي الخبرة؛ حيث بلغ عدد الطلاب المسجلين 220 طالباً، من جميع الجنسيات، وتبدأ أعمار الطلاب من 18 - 80 عاماً.

وقد تم إقامة حلقات تصحيح لغير الناطقين باللغة العربية؛ حيث تعتبر دورة تصحيح التلاوة من الدورات المميزة والمستمرة في جامع الملك خالد، وتشرف على هذه الحلقات الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض "مكنون"، وتقام هذه الدورة بدعم من مؤسسة الملك خالد الخيرية.

وفي هذا الشأن، قال يزيد بن عبدالرحمن السديس، المشرف على جامع الملك خالد إن "الدورة تقام للعام الثاني والعشرين بعدد أكثر من 18 معلماً ومشرفاً، نهتم فيها بالنتائج والأساليب التي تعنى بضبط قراءة المصحف بالشكل الصحيح، والشكر أولاً لله ثم لمؤسسة الملك خالد الخيرية على الدعم المستمر لجميع برامج وأنشطة جامع الملك خالد، والاهتمام البالغ والدعم السخي من مجلس أمناء مؤسسة الملك خالد، والمتابعة والاهتمام من الرئيس التفنيذي المكلف الأميرة نوف بنت محمد بن عبدالله آل سعود".