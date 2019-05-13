، "الطيران المدني" يعلن عن فتح باب التقديم على برنامج "قادة المستقبل" ،

محمد بن مسعود - الدمام - للدفعة الخامسة المخصصة للرجال بنظام التدريب المنتهي بالتوظيف

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن فتح باب التقديم على برنامج قادة المستقبل، الدفعة الخامسة المخصصة للرجال بنظام التدريب المنتهي بالتوظيف لعام 2019م، والذي يستمر حتى 25 مايو الجاري.

وأوضحت الهيئة أن البرنامج يهدف إلى تدريب وتأهيل 20 متدرباً سعودياً من المتميزين حديثي التخرج من حملة البكالوريوس في تخصصات علوم الطيران، وسلامة الطيران وإدارات مطارات، وإدارة طيران، وسلامة مطارات للعمل في المجالات التخصصية التشغيلية بمختلف مطارات المملكة، وذلك في إطار سعي الهيئة لمواكبة التطورات المستقبلية، وما توليه من اهتمام بصناعة الإبداع ورفع مستوى الكفاءة، وما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، مبينة أن على المتقدمين تعبئة الطلب من خلال الرابط المباشر https://futureleaders.gaca.gov.sa أو من خلال موقع الهيئة: www.gaca.gov.sa.

وبيّنت أن البرنامج يسعى إلى صقل وتأهيل المتدربين وفق أعلى المعايير وحصولهم على التدريب المميز وإكسابهم الخبرات والمهارات وتطبيقها بعد تخرجهم، إذ تم تصميم خطة متكاملة ومجدولة تتضمن التدريب النظري، والتدريب على رأس العمل، وإخضاع المتدربين للتقييم المستمر في كل مرحلة.

وأشارت إلى أنه يشترط على المتقدمين لبرنامج "قادة المستقبل"، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وحاصلاً على شهادة البكالوريوس ومن حديثي التخرج من إحدى الجامعات المعترف بها، وأن لا يزيد عمره على 26 عاماً، وحاصلاً على معادلة المؤهل العلمي من وزارة التعليم للحاصلين على مؤهلات من خارج المملكة، وألا يقل التقدير العام عن "جيد جداً"، وحاصلاً على شهادة اللغة الإنجليزية بدرجة 61 TOEFL IBT أو درجة 5 IELTS أو درجة 83 STEP، بالإضافة إلى مطابقة معايير البرنامج واجتياز المقابلات الشخصية التي تحددها الهيئة، وكذلك اجتياز المتقدم للكشف الطبي.

وأفادت أن المتدرب سيحصل على مزايا من بينها مكافأة شهرية مجزية خلال فترة البرنامج لمدة ستة أشهر، وسيتضمن البرنامج تدريب وتأهيل في الجانبين النظري والعلمي، إضافة إلى تأمين طبي، وبعد التخرج واجتياز فترة البرنامج المحددة (ستة أشهر) بنجاح سيعين المتدرب على سلم رواتب الهيئة المعتمد وسيمنح البدلات والمزايا الأخرى وفقاً لأنظمة ولوائح الهيئة.

مما يذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني قد خصصت الدفعة السابقة بشكل كامل للكادر النسائي حرصاً منها على تمكين المرأة السعودية من خلال رفع نسبة مشاركتها في سوق العمل وإيجاد فرص عمل متساوية لأبناء الوطن.