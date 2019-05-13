وفاة مشهورة السناب الطفلة دانة القحطاني.. ووالدها يكشف السبب

أعلن والد الطفلة دانة القحطاني، اليوم الاثنين، عن وفاة ابنته بنوبة قلبية مفاجئة، فيما نعاها آلاف المغردين على هاشتاق “#وفاة دانة القحطاني”.

وقالت شقيقة “دانة” في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر”: “بعد قضاء الله وقدره وبتاريخ ٨ / ٩ / ١٤٤٠ هـ، أُصيبت أختي دانة بنوبة قلبية أدت إلى وفاتها وانتقالها من دار الدنيا إلى جوار ربها”.

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وأضاف شقيقة الطفلة المشهورة على “سناب شات”: “إنا لله وإنا إليه راجعون لله، ما أخذ وله ما أعطى وكل شي عنده بمقدار”.

هذا؛ وتصدر هاشتاق “#وفاةدانةالقحطاني” قائمة تريند -الأكثر تداولًا- في موقع “تويتر”، حيث نعى الطفلة “دانة” آلاف المغردين.