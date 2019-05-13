السعودية تدين تخريب سفن تجارية في الخليج العربي

أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية، اليوم الاثنين، عن إدانة المملكة العربية السعودية، الأعمال التخريبية التي استهدفت، أمس الأحد، سفن شحن تجارية مدنية بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الإمارات في خليج عمان، باتجاه الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة، وفي المياه الاقتصادية لدولة الإمارات.

وأكد المصدر أن هذا العمل الإجرامي يشكل تهديدًا خطيرًا لأمن وسلامة حركة الملاحة البحرية، وينعكس سلبًا على السلم والأمن إقليميًّا ودوليًّا، مشددًا على تضامن المملكة ووقوفها بجانب دولة الإمارات الشقيقة في جميع ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها ومصالحها.

وكان وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، أوضح أنه في تمام الساعة السادسة من صباح أمس الأحد، تعرضت ناقلتان سعوديتان لهجوم تخريبي وهما في طريقهما لعبور الخليج العربي في المياه الاقتصادية لدولة الإمارات بالقرب من إمارة الفجيرة.

وأضاف الفالح أن الهجوم التخريبي وقع وإحدى الناقلتين في طريقها لتحميلها بالنفط السعودي من ميناء رأس تنورة، قبل الاتجاه إلى الولايات المتحدة لتزويد عملاء أرامكو السعودية، مضيفًا أنه «لم ينجم عن هذا الهجوم -ولله الحمد-* أي خسائر في الأرواح أو تسرب للوقود، في حين نجم عنه أضرار بالغة في هيكلي السفينتين».

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من جانبها، أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات، أمس الأحد، أن أربع سفن شحن تجارية مدنية من عدة جنسيات، تعرضت لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية للدولة.

وأوضحت الخارجية الإماراتية أن الجهات المعنية اتخذت كل الإجراءات اللازمة، وجارٍ التحقيق في ظروف الحادث بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية، وسترفع الجهات المعنية نتائج التحقيق حين الانتهاء من إجراءاتها.

وأدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، تعرض أربع سفن تجارية مدنية لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الإمارات في خليج عُمان، ووصف ما حدث بأنه «تطور وتصعيد خطير يعبر عن نوايا شريرة للجهات التي خططت ونفذت هذه العمليات، مُعرِّضةً سلامة الملاحة البحرية في المنطقة لخطر كبير، ومُهدِّدةً حياة الأطقم المدنية العاملة في البواخر»، وفق «العربية».

كما أدانت كل من مصر والبحرين والأردن، الحادث التخريبي، معلنةً رفضها أي أعمال إجرامية تهدد أمن وسلامة حركة الملاحة البحرية في الخليج العربي.