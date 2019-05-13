وفاة نجمة «سناب شات» دانة القحطاني بنوبة قلبية حادة

حالة من الحزن خيمت مع الساعات الأولى لفجر اليوم الاثنين، على النشطاء السعوديين بمواقع التواصل الاجتماعي، بعد وفاة نجمة «سناب شات» دانه القحطاني، إثر إصابتها بنوبة قلبية حادة، على ما أفاد ذووها.

وعبر متابعون لدانة القحطاني عبر هاشتاق #وفاه_دانه_القحطاني الذي شهد تفاعلًا واسعًا من مختلف الفئات، عن حزنهم لفقدها، مقدمين العزاء لعائلتها.

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واتفق مغردون على أن دانة القحطاني شكلت مع شقيقتيها الأكبر منها، ثلاثيًا غنائيا مبهجًا، حظي بشهرة واسعة، مؤكدين أن دانة مثلت لهم جميعًا نافذة يومية على أجواء البهجة والفرح. كما أشاروا إلى أن البراءة التي كانت تطبع ملامحها جعلتها قريبة من قلوب الجميع.

وحظي الثلاثي الغنائي بجماهيرية واسعة خلال العاميين الماضين، من خلال ما قدمنه من يوميات أسرية مع والدهن مشعل القحطاني، الذي خصه المغردون بجانب وافر من التضامن والدعم والعزاء.

وكان شقيق دانة القحطاني كتب عبر حسابها في «تويتر»: بعد قضاء الله وقدره وبتاريخ ٨ / ٩ / ١٤٤٠ هـ .. أصيبت أختي دانه بنوبة قلبية أدت إلى وفاتها وانتقالها من دار الدنيا إلى جوار ربها وإنا لله وإنا إليه راجعون لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بمقدار.