بالأسماء.. تعليم «تبوك» يعتمد حركة تكليفات وتنقلات القيادات المدرسية

اعتمد مدير عام تعليم تبوك، رئيس لجنة القيادات المدرسية، إبراهيم بن حسين العمري، حركة تكليفات وتنقلات القيادات المدرسية(بنين - بنات) في مدارس المنطقة للعام الدراسي المقبل 1441هـ .

وقالت «تعليم تبوك»، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الاثنين، إن الحركة التي اعتمدها العمري، شملت عدد 31 قيادة.

وفيما يلي بيان بأسماء حركة التنقلات