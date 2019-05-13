بالأسماء.. تعليم «تبوك» يعتمد حركة تكليفات وتنقلات القيادات المدرسية

شملت 31 مسؤولا..
اعتمد مدير عام تعليم تبوك، رئيس لجنة القيادات المدرسية، إبراهيم بن حسين العمري، حركة تكليفات وتنقلات القيادات المدرسية(بنين - بنات) في مدارس المنطقة للعام الدراسي المقبل 1441هـ .
وقالت «تعليم تبوك»، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الاثنين، إن الحركة التي اعتمدها العمري، شملت عدد 31 قيادة.
وفيما يلي بيان بأسماء حركة التنقلات
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