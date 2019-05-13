السعودية اليوم / أمير نجران يشيد بدور المواطن في معالجة التجاوزات البلدية



نجران 08 رمضان 1440 هـ الموافق 13 مايو 2019 م واس

حثّ صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، على تكثيف الجهود الرقابية ميدانيًّا في المطاعم والأسواق ومعامل تحضير الأطعمة، وإنزال أقصى العقوبات بحق المخالفين، الذين يسعون لجني المال على حساب صحة المجتمع.

جاء ذلك أثناء اطلاع سموه، في مكتبه بديوان الإمارة، اليوم، على تقرير النتائج الأولية للخطة التنفيذية لأمانة المنطقة بشهر رمضان المبارك، قدمه أمين المنطقة، المهندس حمد بن حسين عيبان.

وأشاد سموه بدور المواطن الذي ساهم في معالجة كثير من التجاوزات، بالإبلاغ عنها للجهات المعنية.

واستعرض الأمير جلوي بن عبدالعزيز سير أعمال معالجة الملاحظات البلدية الميدانية، والأعمال الجارية، ونتائج الجولة التفقدية للمشاريع والخدمات بالمحافظات.

// انتهى //

13:37ت م

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