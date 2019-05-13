السعودية اليوم / مقتل 10 أشخاص إثر اصطدام حافلة ركاب بشاحنة في كينيا



مومباسا 08 رمضان 1440 هـ الموافق 13 مايو 2019 م واس

أعلنت الشرطة في كينيا اليوم أن عشرة أشخاص لقوا حتفهم في حادث اصطدام حافلة ركاب بشاحنة جنوب شرقي كينيا.

وقال المسؤول في الشرطة توم أوكوث في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية إن الحادث وقع في مقاطعة نهر تانا عندما صدمت حافلة ركاب شاحنة كانت متوقفة على جانب الطريق ليلا أمس الأحد.

وأضاف أن "الشاحنة المتوقفة، والتي كانت تنقل مواد بناء،كانت معطلة على جانب الطريق عندما وقع الحادث".

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13:31ت م

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