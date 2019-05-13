السعودية اليوم / مكافحة المخدرات بالحدود الشمالية تشارك في الملتقى الرمضاني الدعوي بعرعر



عرعر 08 رمضان 1440 هـ الموافق 13 مايو 2019 م واس

شاركت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة الحدود الشمالية في الملتقى الرمضاني الدعوي الذي ينظمه مركز الدعوة والإرشاد في عرعر بفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة، وذلك في قاعة الدانة.

وأوضحت مكافحة المخدرات بالمنطقة في الملتقى مدى خطورة هذه الآفة التي تعصف بالمجتمع وحجم المسؤولية الملقاة على عاتق الأجهزة الحكومية بمكافحتها وتبيان الضرر لعامة الناس ومحاربتها.

من جانبه, أوضح مركز الدعوة والإرشاد بعرعر أن فعاليات الملتقى تستمر لمدة خمسة أيام، بمشاركة عدد من الإدارات الحكومية تشمل محاضرات وموضوعات توعية متنوعة خاصة في شهر رمضان يتخللها السحب على جوائز قيّمة يومياً في ختام الفعاليات.

// انتهى //

13:29ت م

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