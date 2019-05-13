السعودية اليوم / أمير نجران يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين الأمانة والسجون



نجران 08 رمضان 1440 هـ الموافق 13 مايو 2019 م واس

شهد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، توقيع مذكرة تفاهم بين أمانة المنطقة والمديرية العامة للسجون، حول بحث إمكانية تشغيل النزلاء والاستفادة من خدماتهم في مبادرة معالجة التشوه البصري.

ووقع المذكرة من جانب الأمانة أمين المنطقة المهندس حمد بن حسين عيبان، ومن جانب مديرية السجون مدير عام سجون المنطقة العقيد دكتور شايع بن سعد القحطاني.

وثمّن سموه هذه المبادرات، التي تنطلق من مبدأ التعاون والتفاهم بين الجهات، مؤكدًا أهميتها في تهيئة النزيل ليكون أداة نافعة وصالحة لوطنه ومجتمعه.

وتأتي هذه المذكرة في إطار السعي نحو تحسين فاعلية وكفاءة منظومة الخدمات الاجتماعية من خلال التكامل بين الجهات، بما يحقق مستهدفات برنامج التحول الوطني.

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13:23ت م

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