السعودية اليوم / "المساعدة النفسية الأولية" دورة بغرفة أبها



أبها 08 رمضان 1440 هـ الموافق 13 مايو 2019 م واس

اختتمت اللجنة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية بالتعاون مع مركز سيدات الأعمال بالغرفة التجارية الصناعية في أبها أمس، دورة تثقيفية تحت عنوان "المساعدة النفسية الأولية"، بحضور 54 متدربة.

واستعرضت مدربات اللجنة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية خلال الدورة بعض الاضطرابات النفسية وكيفية تقديم المساعدة الأولية لها في الحالات الطارئة، كما تطرقت الدورة إلى نقل الخبرة الدولية في مجال المساعدة النفسية الأولية إلى المملكة، وتطبيقه بشكل مقنن والتعريف بأهمية رفع مستوى الوعي بالمساعدة النفسية الأولية لدى المجتمع.

كما تناولت الدورة طرق تقديم الرعاية للمرضى النفسيين عبر نشر ثقافة المساعدة النفسية الأولية في المجتمع وإيجاد دليل التعامل مع المرض النفسي يحمل هوية وطنية تتناسب مع مجتمعنا، وإعداد كفاءات وطنية مؤهلة ومدربة قادرة على نشر مبادئ المساعدة النفسية الأولية.

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13:11ت م

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