السعودية اليوم / رئيس البرلمان الإندونيسي يستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إندونيسيا



جاكرتا 08 رمضان 1440 هـ الموافق 13 مايو 2019 م واس

استقبل معالي رئيس البرلمان الإندونيسي بامبانغ سوساتيو في مقر البرلمان في العاصمة جاكرتا اليوم، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إندونيسيا عصام عابد الثقفي.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث وبحث والموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها.

حضر اللقاء نائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إندونيسيا يحي القحطاني .

// انتهى //

12:55ت م

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