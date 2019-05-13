السعودية اليوم / سمو ولي العهد يعزي الرئيس اللبناني في وفاة البطريرك مار نصر الله بطرس صفير // للصحف //



جدة 08 رمضان 1440 هـ الموافق 13 مايو 2019 م واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير

وقال سمو ولي العهد " تلقيت نبأ وفاة البطريرك مار نصر الله بطرس صفير، وأنني إذ أعرب لكم ولأسرة الفقيد عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، لأرجو لكم دوام الصحة والسلامة.

// انتهى // // للصحف //

12:49ت م

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جدة 08 رمضان 1440 هـ الموافق 13 مايو 2019 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس العماد ميشال عون رئيس الجمهورية اللبنانية، في وفاة البطريرك مار نصر الله بطرس صفير.وقال سمو ولي العهد " تلقيت نبأ وفاة البطريرك مار نصر الله بطرس صفير، وأنني إذ أعرب لكم ولأسرة الفقيد عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، لأرجو لكم دوام الصحة والسلامة.// انتهى // // للصحف //12:49ت م0042

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