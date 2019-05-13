السعودية اليوم / خادم الحرمين الشريفين يعزي الرئيس اللبناني في وفاة البطريرك مار نصر الله بطرس صفير // للصحف //



جدة 8 رمضان 1440 هـ الموافق 13 مايو 2019 م واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس العماد ميشال عون رئيس الجمهورية اللبنانية، في وفاة البطريرك مار نصر الله بطرس صفير.

وقال الملك المفدى " تلقينا نبأ وفاة البطريرك مار نصر الله بطرس صفير، ونعرب لكم ولأسرة الفقيد عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين لكم دوام الصحة والتوفيق ".

// انتهى // // للصحف //

12:48ت م

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