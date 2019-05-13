

الخرطوم 08 رمضان 1440 هـ الموافق 13 مايو 2019 م واس

أقامت سفارة المملكة العربية

وهنأ سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر في كلمة له خلال الحفل الأمة العربية والإسلامية والشعب السوداني الشقيق بشهر رمضان المبارك متمنيًا للجميع قبول أعمالهم الصالحة وأن يعيده عليهم باليمن والخير والبركات.

وقال "إن هذه الاستجابة الكبيرة للدعوة تؤكد المكانة الكبيرة التي تحظى بها المملكة العربية السعودية لدى الشعب السوداني والشعوب الأخرى".

// انتهى //

12:43ت م

0039



الخرطوم 08 رمضان 1440 هـ الموافق 13 مايو 2019 م واسأقامت سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية السودان مساء أمس بفندق السلام روتانا بالخرطوم حفل إفطارها السنوى بحضور قائد قوات الدعم السريع المكلف الفريق عبد الرحيم حمدان دقلو ،وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي العربي والإسلامي وعدد من المسؤوليين وقادة العمل الدعوي والإسلامي والإعلاميين ،وأعضاء السفارة.وهنأ سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر في كلمة له خلال الحفل الأمة العربية والإسلامية والشعب السوداني الشقيق بشهر رمضان المبارك متمنيًا للجميع قبول أعمالهم الصالحة وأن يعيده عليهم باليمن والخير والبركات.وقال "إن هذه الاستجابة الكبيرة للدعوة تؤكد المكانة الكبيرة التي تحظى بها المملكة العربية السعودية لدى الشعب السوداني والشعوب الأخرى".// انتهى //12:43ت م0039

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سفارة المملكة لدى السودان تقيم حفل إفطارها السنوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.