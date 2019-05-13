

الباحة 08 رمضان 1440 هـ الموافق 13 مايو 2019 م واس

يتجدد في كل عام ومع حلول شهر رمضان المبارك الإقبال والتزاحم على اقتناء عود السواك الذي يزداد الطلب عليه خلال شهر رمضان المبارك اقتداءً بسنة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، الذي رغّب فيه في حديثه صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه " السواك مطهرة للفم مرضاة للرب".

وأوضح بائع عود الأراك سفر بن محمد الغامدي أنه يتم استخراج السّواك من جذور شجر الأراك التي يبلغ عمرها السّنتين أو الثّلاث، وهي عبارة عن ألياف كثيفة وناعمة، وتشبه الفرشاة ويتم استخدامها عن طريق قطع رأس المسواك، وإزالة القشرة الخارجيّة للجزء المراد استخدامه منه باستخدام المقصّ أو السّكّين وترطيبه قليلاً لاستخدامه في السواك.

وأكد الغامدي بأن أسعار المساويك خلال شهر رمضان فيها ارتفاع ملحوظ وإقبالا متزايدا, حيث ترتفع ربطة السواك في شهر رمضان من 80 ريال في الأوقات العادية من العام إلى 250 ريال للنوعيات الممتازة من سواك الأراك.

// انتهى //

12:41ت م

0038





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / إقبال وتزاحم على باعة عود السواك خلال شهر رمضان بالباحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.