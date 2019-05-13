السعودية | دانة القحطاني” في آخر ظهور قبل وفاتها بساعة.. هذا ما دار بينها وبين والدها

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن دانة القحطاني” في آخر ظهور قبل وفاتها بساعة.. هذا ما دار بينها وبين والدها والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:01 مساءً, 13 مايو 2019 م المناطق_الرياض أظهر مقطع فيديو متداول آخر ظهور للطفلة دانة القحطاني قبل وفاتها بساعة واحدة، إثر إصابتها بنوبة قلبية مفاجئة.وفي الفيديو، سألت الطفلة والدها قائلة “أي سوق تبون ترحون له”، فرد عليها والدها : باقي ما فكرنا إلى الحين عشان كذا ما راح أخدك يجمعون خلق الله علينا على حسابك لذلك استريحي في البيت يبيلك مشوار خاص فيك، فردت الطفلة دانة قائلة “‘إن شاء الله”. وظهرت الفتاة متذمرة ورفضت أن تسامحهم، وحين رجعوا اكتشفوا وفاتها.

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