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أمانة المدينة توضح ملابسات فيديو تهذيب النخيل
متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة
أصدرت أمانة المدينة المنورة، بياناً توضيحياً حول المقطع الذي تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، حول تكريب وتهذيب النخيل بالمنطقة.
وأوضحت الأمانة، أن تهذيب النخيل يتم بإشراف إدارة متخصصة لديها الخبرة الكافية والدراية بهذا العمل؛ حتى لا يتسبب في حجب الرؤية عن قائدي المركبات، فضلاً على ما يتطلبه التجميل من تهذيب وقص للجريد اليابس.
وأشارت إلى أن التهذيب يأتي لأن ثمار النخيل غير صالحة للاستهلاك الآدمي وذلك بسبب عوادم المركبات التي تسير بالطريق، بالإضافة إلى الحيلولة دون امتهان الثمر بتساقطه ودهسه لاحقاً لو ترك إلى حين نضوجه.
وتابعت الأمانة في بيانها أن ما قيل في المقطع بأنه يتم بيع الثمار أو الجريد غير صحيح، وأن هناك متابعة مستمرة من قبل المختصين.
واختتمت الأمانة بيانها بالترحيب بالنقد الهادف والبناء الذي يتسم بالمصداقية والموضوعية، مستنكرة في الوقت نفسه النقد لمجرد الإساءة أو الظهور والشهرة على حساب الحقيقة واتهام الذمم جزافاً.
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